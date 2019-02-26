В правительстве вновь заговорили об экспорте украинского газа

"Из страны-импортера нам надо превратиться в страну, которая сможет обеспечить на 100% себя всем спектром энергетических ресурсов. И, конечно, наша стратегическая цель - страна-экспортер (газа - ред.), тогда мы сможем формировать совершенно новую цену на природный газ, он перестанет быть политически спекулятивным направлением, а люди получат доступ к национальным ресурсам, которые будут иметь более низкую стоимость, чем сегодня мы импортируем в Украину", - отметил Гройсман.

Он сообщил, что задача Украины - больше добывать и производить энергетических ресурсов, а также энергоэффективно потреблять энергоресурсы.

Как сообщал УНН, правительство имело два варианта: повышение цен на газ для населения или дефолт.

Напомним, структурное подразделение НАК "Нафтогаз", компания "Укргаздобыча" фактически провалила план добычи газа до 2020 года.