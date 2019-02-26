В уряді знову заговорили про експорт українського газу

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Стратегічна мета України - стати країною-експортером газу. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час 10-го міжнародного Українського енергетичного форуму, передає кореспондент УНН.

“З країни-імпортера нам треба перетворитися на країну, яка зможе забезпечити на 100% себе всім спектром енергетичних ресурсів. І, звісно, наша стратегічна мета — країна-експортер (газу — ред.), тоді ми зможемо формувати абсолютно нову ціну на природній газ, він перестане бути політично-спекулятивним напрямком, а люди отримають доступ до національних ресурсів, які матимуть нижчу вартість, ніж сьогодні ми імпортуємо в Україну”, — зазначив Гройсман.

Він повідомив, що завдання України — більше видобувати і виробляти енергетичних ресурсів, а також енергоефективно споживати енергоресурси.

Як повідомляв УНН, уряд мав два варіанта: підвищення цін на газ для населення або ж дефолт.

Нагадаємо, структурний підрозділ НАК "Нафтогаз", компанія "Укргазвидобування" фактично провалила план видобутку газу до 2020 року.

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