В уряді знову заговорили про експорт українського газу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Стратегічна мета України - стати країною-експортером газу. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час 10-го міжнародного Українського енергетичного форуму, передає кореспондент УНН.
“З країни-імпортера нам треба перетворитися на країну, яка зможе забезпечити на 100% себе всім спектром енергетичних ресурсів. І, звісно, наша стратегічна мета — країна-експортер (газу — ред.), тоді ми зможемо формувати абсолютно нову ціну на природній газ, він перестане бути політично-спекулятивним напрямком, а люди отримають доступ до національних ресурсів, які матимуть нижчу вартість, ніж сьогодні ми імпортуємо в Україну”, — зазначив Гройсман.
Він повідомив, що завдання України — більше видобувати і виробляти енергетичних ресурсів, а також енергоефективно споживати енергоресурси.
Як повідомляв УНН, уряд мав два варіанта: підвищення цін на газ для населення або ж дефолт.
Нагадаємо, структурний підрозділ НАК "Нафтогаз", компанія "Укргазвидобування" фактично провалила план видобутку газу до 2020 року.