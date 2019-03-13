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В правительстве рассмотрят возможность выделения 400 млн грн на инфраструктурные объекты Киева

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко на заседании правительства обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой помочь столице и дофинансировать на сумму 400 млн гривен на строительство двух инфраструктурных объектов Киева, передает корреспондент УНН.

"С целью реализации важных инфраструктурных объектов прошу ваших поручений о выделении городу Киеву средств государственного бюджета на социально-экономическое развитие в сумме 200 млн грн на продолжение строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода и также 200 млн грн на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции Сырец на жилой массив "Виноградарь", - сказал Кличко.

Владимир Гройсман в ответ заявил, что он лично как премьер и Кабинет министров является союзником.

"Я услышал ваши предложения, сейчас дам необходимые поручения министерству финансов, министерству инфраструктуры, всем заинтересованным, чтобы совместно с КГГА отработать такие возможности, предоставить очередную поддержку реализации этих важных проектов", - заявил премьер.

Напомним, с 16 марта Шулявский путепровод в Киеве перекроют в связи с реконструкцией. 

Украинские Национальные Новости

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