В уряді розглянуть можливість виділення 400 млн грн на інфраструктурні об’єкти Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко на засіданні уряду звернувся до прем‘єр-міністра України Володимира Гройсмана із проханням допомогти столиці і дофінансувати на суму 400 мільйонів гривень будівництво двох інфраструктурних об‘єктів Києва, передає кореспондент УНН.
“З метою реалізації важливих інфраструктурних об’єктів прошу ваших доручень щодо виділення місту Києву коштів державного бюджету на соціально-економічний розвиток у сумі 200 млн грн на продовження будівництва подільсько-воскресенського мостового переходу та також 200 млн грн на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції Сирець на житловий масив “Виноградар”, — сказав Кличко.
Володимир Гройсман у відповідь заявив, що він особисто як прем’єр і Кабінет міністрів є союзником.
“Я почув ваші пропозиції, зараз дам необхідні доручення міністерству фінансів, міністерству інфраструктури, всім зацікавленим, щоб спільно з КМДА опрацювати такі можливості, надати чергову підтримку реалізації цих важливих проектів”, — заявив прем’єр.
Нагадаємо, з 16 березня Шулявський шляхопровід у Києві перекриють у зв’язку з реконструкцією.