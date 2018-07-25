В правительстве объяснили вето Президента на закон о контрабанде леса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко наложил вето на закон о сохранении украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов, чтобы разрушить схемы незаконного обогащения. Об этом в Facebook сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.
“Президент наложил вето на консервацию схем и обогащения их выгодополучателей. Ведь его замечания касаются не норм закона об усилении ответственности за рубки — эти изменения и Президент, и Правительство поддерживают. Так, необходимо решать проблему через жесткий учет древесины, повышение уголовной ответственности за незаконные вырубки и „черную“ продажу через приоритизацию экологических задач. И это ни у кого не вызывает возражений. Президент четко указал на причины своего решения, а именно грубое нарушение наших соглашений с ВТО и ЕС”, — написала Климпуш-Цинцадзе.
Вице-премьер отметила, что мораторий на вырубку леса наоборот загнал отрасль в тень, а вместо решения реальных экологических проблем с облысением лесов, растут объемы незаконных рубок до невиданных размеров.
“Скажите, кто выиграл от вашего моратория? Леса рубят и так же вывозят за границу, вот только на бумаге они называются дровами. Из Украины выезжают дрова, а в ЕС уже попадают кругляком. Огромные деньги идут вне бюджета и цементируют черные схемы”, — добавила Климпуш-Цинцадзе.
Напомним, Президент вернул в парламент принятый ранее закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов” со своими предложениями.