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В уряді пояснили вето Президента на закон щодо контрабанди лісу

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко наклав вето на закон щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів, щоб зруйнувати схеми незаконного збагачення. Про у Facebook повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.

“Президент наклав вето на консервацію схем і збагачення їхніх вигодоотримувачів. Адже його зауваження стосуються не норм закону про посилення відповідальності за рубки — ці зміни і Президент, і Уряд підтримують. Так, необхідно вирішувати проблему через жорсткий облік деревини, підвищення кримінальної відповідальності за незаконні вирубки та „чорний“ продаж, через пріоритизацію екологічних завдань. І це ні в кого не викликає заперечень. Президент чітко вказав на причини свого рішення, а саме на грубе порушення наших угод із СОТ і ЄС”, — написала Климпуш-Цинцадзе.

Віце-прем’єр зауважила, що мораторій на вирубування лісу навпаки загнав галузь у тінь, а замість вирішення реальних екологічних проблем з облисінням лісів, зростають обсяги незаконних рубок до небачених розмірів.

“Скажіть, хто виграв від вашого мораторію? Ліси рубають і так само вивозять за кордон, от тільки на папері вони називаються дровами. З України виїжджають дрова, а в ЄС уже потрапляють кругляком. Величезні гроші ідуть поза бюджетом і цементують чорні схеми”, — додала Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, Президент повернув у парламент прийнятий раніше закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів” зі своїми пропозиціями.

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