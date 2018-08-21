В правительстве объяснили, на какие выплаты могут претендовать работающие пенсионеры
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Работающие пенсионеры могут получать и пенсию, и зарплату. А информация о том, что после проведения пенсионной реформы работающим пенсионерам придется выбирать между пенсией и заработной платой не соответствует действительности. Об этом сообщили в Минсоцполитики, передает УНН.
"Минсоцполитики официально сообщает, что указанная информация (что после проведения пенсионной реформы работающим пенсионерам придется выбирать между пенсией и зарплатой, - ред.) не соответствует действительности. Проведенная пенсионная реформа не предусматривает необходимости выбора между пенсией и зарплатой для работающих пенсионеров. Наоборот, именно для того, чтобы прекратить дискриминацию работающих пенсионеров и была проведена реформа", - отметили в министерстве.
Кроме того, в Минсоцполитики обратили внимание на то, что в результате пенсионной реформы с 1 октября 2017 года было отменено уменьшение на 15% пенсионных выплат работающим пенсионерам.
В министерстве также отметили, что никоим образом не планируют ограничивать права работающих пенсионеров.
Напомним, правительство ищет пути усиления роли страхового стажа при расчете пенсий. Это позволит увеличить размер выплат для тех украинцев, которые имеют большой страховой стаж, но получали низкие зарплаты.