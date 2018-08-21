В уряді пояснили, на які виплати можуть претендувати працюючі пенсіонери
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Працюючі пенсіонери можуть отримувати і пенсію, і заробітну плату. А інформація про те, що після проведення пенсійної реформи працюючим пенсіонерам доведеться обирати між пенсією і заробітною платою не відповідає дійсності. Про це повідомили у Мінсоцполітики, передає УНН.
“Мінсоцполітики офіційно повідомляє, що зазначена інформація (що після проведення пенсійної реформи працюючим пенсіонерам доведеться обирати між пенсією і зарплатою, — ред.) не відповідає дійсності. Проведена пенсійна реформа не передбачає необхідності вибору між пенсією і зарплатою для працюючих пенсіонерів. Навпаки, саме для того, щоб припинити дискримінацію працюючих пенсіонерів і була проведена реформа”, — наголосили у міністерстві.
Крім того, у Мінсоцполітики звернули увагу на те, що у результаті пенсійної реформи з 1 жовтня 2017 року було скасоване зменшення на 15% пенсійних виплат працюючим пенсіонерам.
У міністерстві також наголосили, що жодним чином не планують обмежувати права працюючих пенсіонерів.
Нагадаємо, уряд шукає шляхи посилення ролі страхового стажу при розрахунку пенсій. Це дозволить збільшити розмір виплат для тих українців, які мають великий страховий стаж, але отримували низькі зарплати.