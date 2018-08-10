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В правительстве сообщили об удешевлении продуктов питания

Киев • УНН

 • 8924 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Цены на продукты питания в Украине продолжают тенденцию к снижению. Об этом, ссылаясь на данные Госстатистики, сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.

В правительстве сообщили об удешевлении продуктов питания

"По данным Государственной службы статистики, в июле по сравнению с июнем цены на продовольствие снизились на 1,9%", - сообщил Кабмин.

По данным ведомства, больше всего (12,4-7,6%) подешевели сезонные продукты - овощи, фрукты и яйца.

Также снизились цены на молоко, молочные продукты, сало и свинину.

При этом, по данным инфляционного барометра, в течение месяца в Украине подешевела курятина и яйца на 7%.

Куриные яйца теперь стоят 27,4 грн за десяток, а курятина - 91,09 грн за килограмм продукта.

Зато говядина прибавила в цене. Килограмм продукта подорожал на 5,6%, до 136,4 грн.

Напомним, Украина возглавила ТОП-50 стран с дешевой курятиной. В этом году ожидается увеличение производства курятины в Украине за счет запуска второй линии Винницкой птицефабрики МХП.

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