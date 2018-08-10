В уряді повідомили про здешевшення продуктів харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Ціни на продукти харчування в Україні продовжують тенденцію до зниження. Про це, посилаючись на дані Держстатистики, повідомила прес-служба Кабінету міністрів України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“За даними Державної служби статистики, в липні порівняно з червнем ціни на продовольство знизилися на 1,9%”, — повідомив Кабмін.
За даними відомства, найбільше (12,4-7,6%) подешевшали сезонні продукти — овочі, фрукти і яйця.
Також знизилися ціни на молоко, молочні продукти, сало і свинину.
При цьому, за даними інфляційного барометру, протягом місяця в Україні подешевшала курятина та яйця на 7%.
Курячі яйця тепер коштують 27,4 грн за десяток, а курятина — 91,09 грн за кілограм продукту.
Натомість яловичина додала в ціні. Кілограм продукту подорожчав на 5,6%, до 136,4 грн.
Нагадаємо, Україна очолила ТОП-50 країн з найдешевшою курятиною. Цього року очікується збільшення виробництва курятини в Україні за рахунок запуску другої лінії Вінницької птахофабрики МХП.