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В правительстве Германии ответили Хабеку относительно несвоевременной поставки оружия Украине: не согласны

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подчеркнул, что федеральное правительство считает сроки поставки оружия в Украину правильными, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

Детали

Отвечая на вопрос, не стыдно ли канцлеру Олафу Шольцу, как и вице-канцлеру Роберту Хабеку, относительно поздних поставок, Хебештрайт сказал: федеральное правительство твердо верит, что "правильные вещи всегда делались в правильное время".

"Все было очень хорошо скоординировано", - сказал он. А также, что хотели помочь Украине, но в то же время должны были согласовывать свои действия с партнерами и избегать прямого конфликта между НАТО и россией.

Контекст

Во время визита в Украину Хабек сказал в разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским, в частности о поставках оружия: «Мне глубоко стыдно, что было слишком поздно».

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