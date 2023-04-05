В уряді Німеччини відповіли Хабеку щодо несвоєчасного постачання зброї Україні: не погоджуються
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт наголосив, що федеральний уряд вважає терміни постачання зброї в Україну правильними, пише УНН з посиланням на tagesschau.
Деталі
Відповідаючи на запитання, чи чоромно канцлеру Олафу Шольцу, як і віце-канцлеру Роберту Хабеку, щодо пізніх поставок, Хебештрайт сказав: федеральний уряд твердо вірить, що "правильні речі завжди робилися у правильний час".
"Все було дуже добре скоординовано", - сказав він. А також, що хотіли допомогти Україні, але в той же час мали узгоджувати свої дії з партнерами та уникати прямого конфлікту між НАТО та росією.
Контекст
Під час візиту в Україну Хабек сказав у розмові з Президентом України Володимиром Зеленським, зокрема про постачання зброї: «Мені глибоко соромно, що було надто пізно».