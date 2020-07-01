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В правительстве доложили о распределении 19 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19

В правительстве доложили о распределении 19 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13550 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. По состоянию на 1 июля распределено 19 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19. Об этом в Facebook сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, передает УНН.

"На заседании правительства заслушали отчет министра финансов об использовании средств Фонда борьбы с COVID-19, который составляет 64,7 млрд грн. По состоянию на 1 июля, в соответствии с принятыми постановлениями правительства, уже распределены 19 млрд грн", - написал Шмыгаль.

По его словам, из них:

  • 9 млрд грн - направлены в Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, из которых 4,7 млрд грн - для выплаты помощи по частичной безработице, 4,3 млрд грн - на помощь по безработице;
  • 3 млрд грн - предусмотрено на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса. Из них 650 млн грн - лабораторным подразделениям МОЗ. 2,3 млрд грн - на закупку средств индивидуальной защиты учреждениям здравоохранения, оказывающих стационарную и экстренную медицинскую помощь;
  • 2,5 млрд грн - предусмотрено на помощь Фонда социального страхования;
  • 1,7 млрд грн - на предоставление денежной помощи гражданам, в том числе пенсионерам;
  • 2,7 млрд грн - на дополнительные выплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;
  • 100 млн грн - предусмотрено приобретение аппаратов ИВЛ учреждениям здравоохранения, которые оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19;
  • 23,7 млн грн - финансирование мер преодоления распространения COVID-19 в учреждениях исполнения наказания;
  • 52,5 млн грн - для возврата средств участникам пробного ВНО.

Также, по словам премьера, предварительно одобрено распределение 45,7 млрд грн:

  • 35 млрд грн - на ремонт и реконструкцию дорог;
  • 7,8 млрд грн - на доплаты медикам и отдельным категориям работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
  • 2,9 млрд грн - закупка оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Счетная палата планирует проверить эффективность расходования средств Фонда борьбы с COVID-19 после эпидемии

Как сообщал УНН, Кабмин проводит подготовку ко второй волне пандемии коронавируса: сейчас Украина имеет около 30 тисяч коек для потенциально больных.

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