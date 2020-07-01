В уряді доповіли про розподіл 19 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19

ukru
12:11 • 27160 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 52904 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
08:24 • 96441 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 115718 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 117726 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 170956 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 141510 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148356 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148850 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129443 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 132062 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 118413 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 118679 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 108276 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 32807 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 27183 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 52929 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 96462 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 115724 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 117731 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 2981 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 13955 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 107504 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 107867 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 125356 перегляди
Актуальне
В уряді доповіли про розподіл 19 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19

В уряді доповіли про розподіл 19 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19

Київ • УНН

 • 13555 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Станом на 1 липня розподілено 19 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19. Про це у Facebook повідомив очільник уряду Денис Шмигаль, передає УНН.

"На засіданні уряду заслухали звіт міністра фінансів про використання коштів Фонду боротьби з COVID-19, який становить 64,7 млрд грн. Станом на 1 липня, відповідно до прийнятих постанов уряду, вже розподілено 19 млрд грн", - написав Шмигаль.

З його слів, з них:

  • 9 млрд грн — спрямовані до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, з яких 4,7 млрд грн — для виплати допомоги із часткового безробіття, 4,3 млрд грн — на допомогу з безробіття;
  • 3 млрд грн — передбачено на заходи із запобігання поширенню коронавірусу. З них: 650 млн грн — лабораторним підрозділам МОЗ. 2,3 млрд грн — на закупівлю засобів індивідуального захисту закладам охорони здоров’я, що надають стаціонарну та екстрену медичну допомогу.
  • 2,5 млрд грн — передбачено на допомогу Фонду соціального страхування;
  • 1,7 млрд грн — на надання грошової допомоги громадянам, зокрема пенсіонерам.
  • 2,7 млрд грн — на додаткові виплати військовослужбовцям, поліцейським та відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення;
  • 100 млн грн — передбачено для закупівлі апаратів ШВЛ закладам охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19;
  • 23,7 млн грн — фінансування заходів подолання поширення COVID-19 в установах виконання покарання;
  • 52,5 млн грн — для повернення коштів учасникам пробного ЗНО.

Також, зі слів прем’єра, попередньо схвалено розподіл 45,7 млрд грн:

  • 35 млрд грн — на ремонт і реконструкцію доріг;
  • 7,8 млрд грн — на доплати медикам та окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення;
  • 2,9 млрд грн — закупівля обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рахункова палата планує перевірити ефективність витрачання коштів Фонду боротьби з COVID-19 після епідемії

Як повідомляв УНН, Кабмін проводить підготовку до другої хвилі пандемії коронавірусу: наразі Україна має близько 30 тисяч ліжок для потенційно хворих.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32