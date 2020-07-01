В уряді доповіли про розподіл 19 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Станом на 1 липня розподілено 19 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19. Про це у Facebook повідомив очільник уряду Денис Шмигаль, передає УНН.
"На засіданні уряду заслухали звіт міністра фінансів про використання коштів Фонду боротьби з COVID-19, який становить 64,7 млрд грн. Станом на 1 липня, відповідно до прийнятих постанов уряду, вже розподілено 19 млрд грн", - написав Шмигаль.
З його слів, з них:
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- 9 млрд грн — спрямовані до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, з яких 4,7 млрд грн — для виплати допомоги із часткового безробіття, 4,3 млрд грн — на допомогу з безробіття;
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- 3 млрд грн — передбачено на заходи із запобігання поширенню коронавірусу. З них: 650 млн грн — лабораторним підрозділам МОЗ. 2,3 млрд грн — на закупівлю засобів індивідуального захисту закладам охорони здоров’я, що надають стаціонарну та екстрену медичну допомогу.
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- 2,5 млрд грн — передбачено на допомогу Фонду соціального страхування;
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- 1,7 млрд грн — на надання грошової допомоги громадянам, зокрема пенсіонерам.
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- 2,7 млрд грн — на додаткові виплати військовослужбовцям, поліцейським та відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення;
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- 100 млн грн — передбачено для закупівлі апаратів ШВЛ закладам охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19;
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- 23,7 млн грн — фінансування заходів подолання поширення COVID-19 в установах виконання покарання;
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- 52,5 млн грн — для повернення коштів учасникам пробного ЗНО.
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Також, зі слів прем’єра, попередньо схвалено розподіл 45,7 млрд грн:
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- 35 млрд грн — на ремонт і реконструкцію доріг;
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- 7,8 млрд грн — на доплати медикам та окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення;
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- 2,9 млрд грн — закупівля обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах.
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Як повідомляв УНН, Кабмін проводить підготовку до другої хвилі пандемії коронавірусу: наразі Україна має близько 30 тисяч ліжок для потенційно хворих.