В управление АРМА передано 185 млн грн, арестованных по делу завода "Каян"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передано 185 млн гривен, арестованных по делу завода "Краян". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.
"185 млн грн, которые были уплачены из городского бюджета Одессы за здание ПАО ХК "Краян", передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", - говорится в сообщении.
Так, 13 марта 2018 года следственный судья Соломенского районного суда г. Киева на основании ходатайства детективов Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроров САП возобновил арест этих средств и принял решение об их передаче в управление АРМА. Отмечено, что это первый случай, когда имущество, арестованное по ходатайству НАБУ и САП, переданное новому агентству.
Напомним, 13 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что официально подозревает мэра, его заместителя, начальника департамента и депутата городского совета в присвоении и растрате бюджетных средств при покупке здания завода "Краян" под "Европейскую мэрию".
Как сообщал УНН, АРМА планирует получить доступ к большинству баз данных в Украине до конца этого года.