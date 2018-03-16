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В управление АРМА передано 185 млн грн, арестованных по делу завода "Каян"

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КИЕВ. 16 марта. УНН. В управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передано 185 млн гривен, арестованных по делу завода "Краян". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

"185 млн грн, которые были уплачены из городского бюджета Одессы за здание ПАО ХК "Краян", передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", - говорится в сообщении.

Так, 13 марта 2018 года следственный судья Соломенского районного суда г. Киева на основании ходатайства детективов Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроров САП возобновил арест этих средств и принял решение об их передаче в управление АРМА. Отмечено, что это первый случай, когда имущество, арестованное по ходатайству НАБУ и САП, переданное новому агентству.

Напомним, 13 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что официально подозревает мэра, его заместителя, начальника департамента и депутата городского совета в присвоении и растрате бюджетных средств при покупке здания завода "Краян" под "Европейскую мэрию".

Как сообщал УНН, АРМА планирует получить доступ к большинству баз данных в Украине до конца этого года.

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