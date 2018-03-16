В управління АРМА передано 185 млн грн, арештованих у справі заводу "Каян"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передано 185 млн гривень, арештованих у справі заводу "Краян". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національного антикорупційного бюро України.
"185 млн грн, що були сплачені з міського бюджету Одеси за будівлю ВАТ ХК "Краян", передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)", - йдеться у повідомленні.
Так, 13 березня 2018 року слідчий суддя Солом’янського районного суду м. Києва на підставі клопотання детективів Національного антикорупційного бюро України та прокурорів САП поновив арешт цих коштів і ухвалив рішення про їх передачу в управління АРМА. Відзначено, що це перший випадок, коли майно, арештоване за клопотанням НАБУ та САП, передане новоствореній агенції.
Нагадаємо, 13 лютого Національне антикорупційне бюро України повідомило, що офіційно підозрює мера, його заступника, начальника департаменту і депутата міської ради у привласненні і розтраті бюджетних коштів при купівлі будівлі заводу “Краян” під “Європейську мерію”.
Як повідомляв УНН, АРМА планує отримати доступ до більшості баз даних в Україні до кінця цього року.