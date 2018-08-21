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В Университете Северной Каролины люди снесли памятник солдату Конфедерации

Киев • УНН

 • 10911 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Протестующие в Университете Северной Каролины опрокинули и осквернили памятник солдату Конфедерации времен Гражданской войны в США, который был установлена в 1913 году. Об этом сообщает местный телеканал WRAL, передает УНН.

В Университете Северной Каролины люди снесли памятник солдату Конфедерации

Как отмечается, изначально в 19:00 (02:00 по Киеву) вокруг статуи под названием “Тихий Сэм” (Silent Sam), которая расположена на территории университетского городка, собрались порядка 300 активистов, выступавших против сноса мемориала, но уже в 21:30 (04:30 в Киеве) статуя была опрокинута на землю. Она была частично разбита, а после этого ее облили грязью и начали топтать ногами.

К настоящему моменту сообщается об одном задержании, протестующие уже покинули территорию вокруг памятника.

Как сообщал УНН, сотни студентов Университета Вирджинии 11 августа провели мирную демонстрацию на улицах города Шарлотсвилл (штат Вирджиния) накануне годовщины столкновений праворадикалов и их противников, в результате которых 12 августа 2017 года погибла молодая женщина.

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