В Університеті Північної Кароліни люди знесли пам'ятник солдату Конфедерації
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Протестувальники в Університеті Північної Кароліни перекинули і осквернили пам’ятник солдату Конфедерації часів Громадянської війни в США, який був встановлений в 1913 році. Про це повідомляє місцевий телеканал WRAL, передає УНН.
Як зазначається, спочатку о 19:00 (02:00 за Києвом) навколо статуї під назвою “Тихий Сем” (Silent Sam), яка розташована на території університетського містечка, зібралися близько 300 активістів, які виступали проти знесення меморіалу, але вже в 21:30 (04:30 у Києві) статуя була перекинута на землю. Вона була частково розбита, а після цього її облили брудом і почали топтати ногами.
До теперішнього моменту повідомляється про одне затримання, протестуючі вже покинули територію навколо пам’ятника.
Як повідомляв УНН, сотні студентів Університету Вірджинії 11 серпня провели мирну демонстрацію на вулицях міста Шарлотсвілл (штат Вірджинія) напередодні річниці зіткнень праворадикалів і їх супротивників, в результаті яких 12 серпня 2017 року загинула молода жінка.