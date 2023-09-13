В Умани проблемы с мобильной связью: в горсовете объяснили причину
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Умани в период паломничества возникают проблемы со связью. Это связано с тем, что в городе одновременно находится большое количество людей, которые все пользуются сетью украинских мобильных операторов. Вследствие этого сеть не справляется с нагрузкой, и абоненты могут испытывать проблемы со звонками и интернетом. Об этом сообщил в эфире телемарафона первый заместитель городского головы Умани Олег Ганич, передает УНН.
Цитата
“Проблемы со связью в Умани связаны с тем, что когда приезжает большое количество паломников, они все пользуются сетью украинских мобильных операторов. Поэтому украинские вышки не выдерживают нагрузки, и мобильная связь становится худшего качества”. - сообщил Олег Ганич.
Напомним
Как ранее сообщал УНН, несмотря на предостережения дипломатических служб и местных властей в Умань на празднование Рош ха-Шана 5784 (2023), который проходит в этом году с 15 по 17 сентября.
В настоящее время в Умань на празднование Рош ха-Шана уже прибыло 11 тыс. паломников-хасидов. Жалоб от местных жителей не поступало, ситуация под контролем.