В Умані проблеми зі мобільним звʼязком: у міськраді пояснили причину
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Умані в період паломництва виникають проблеми зі зв'язком. Це пов'язано з тим, що в місті одночасно перебуває велика кількість людей, які всі користуються мережею українських мобільних операторів. Внаслідок цього мережа не справляється з навантаженням, і абоненти можуть відчувати проблеми з дзвінками та інтернетом. Про це повідомив в ефірі телемарафону перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч, передає УНН.
Цитата
“Проблеми із зв'язком в Умані пов'язані з тим, що коли приїжджає велика кількість паломників, вони всі користуються мережею українських мобільних операторів. Тому українські вишки не витримують навантаження, і мобільний зв'язок стає гіршої якості”. - повідомив Олег Ганіч.
Нагадаємо
Як раніше повідомляв УНН, попри застереження дипломатичних служб та місцевої влади в Умань на святкування Рош га-Шана 5784 (2023), що проходить цьогоріч з 15 по 17 вересня.
Наразі в Умань на святкування Рош га-Шана вже прибуло 11 тис. прочан-хасидів. Скарг від місцевих жителів не надходило, ситуація під контролем.