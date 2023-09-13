В Умані проблеми зі мобільним звʼязком: у міськраді пояснили причину

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“Проблеми із зв'язком в Умані пов'язані з тим, що коли приїжджає велика кількість паломників, вони всі користуються мережею українських мобільних операторів. Тому українські вишки не витримують навантаження, і мобільний зв'язок стає гіршої якості”. - повідомив Олег Ганіч.

Нагадаємо

Як раніше повідомляв УНН, попри застереження дипломатичних служб та місцевої влади в Умань на святкування Рош га-Шана 5784 (2023), що проходить цьогоріч з 15 по 17 вересня.

Наразі в Умань на святкування Рош га-Шана вже прибуло 11 тис. прочан-хасидів. Скарг від місцевих жителів не надходило, ситуація під контролем.