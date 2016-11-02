В "Укрзализныце" заявили о нехватке подвижного состава

"Весь 2016 г. чрезвычайно сложный для "Укрзализныци" в связи с тем, что был резко занижен финансовый план. Из-за заниженного плана очень малые объемы средств были выделены на ремонт как вагонов, так и локомотивов. К сожалению, во время пика перевозок, который до сих пор продолжается, это повлекло нехватку подвижного состава. На это особенно жалуются наши клиенты", - отметил В.Бальчун.

Напомним, в "Укрзализныце" заявили о необходимости компании в 72 тысячах грузовых вагонов.