В "Укрзалізниці" заявили про нестачу рухомого складу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Через заниження фінплану "Укрзалізниці" компанія зіткнулась з нестачею рухомого складу. Про це під час засідання уряду повідомив голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Бальчун, передає кореспондент УНН.
"Увесь 2016 рік надзвичайно складний для "Укрзалізниці" у зв'язку з тим, що було різко занижено фінансовий план. Через занижений план дуже малі обсяги коштів були виділені на ремонт як вагонів, так і локомотивів. На жаль, під час піку перевезень, який ще досі триває, це спричинило нестачу рухомого складу. На це особливо нарікають наші клієнти", - зазначив В.Бальчун.
Нагадаємо, в "Укрзалізниці" заявили про потребу компанії у 72 тисячях вантажних вагонів.