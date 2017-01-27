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В "Укрзализныце" сообщили, что имеют запасы дизтоплива

Киев • УНН

 • 9506 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. По состоянию на 27 января 2017 г. ПАО "Укрзализныця" имеет запас топлива на 8 суток стабильной работы. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе УЗ.

"По состоянию на 27 января 2017 г. ПАО "Укрзализныця" имеет запас топлива на 8 суток стабильной работы", - отметили в компании.

Также, в пресс-службе УЗ добавили, что в ближайшие дни запас будет пополнен на 4 000 тонн, что обеспечивает железнодорожные перевозки в течение 5 дней.

Напомним, ранее министр инфраструктуры заявлял, что "Укрзализныця" имеет топлива только на 2-6 суток работы.

Также напомним, "Укрзализныця" планирует установить бесплатный Wi-Fi на всех вокзалах.

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