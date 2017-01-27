В "Укрзализныце" сообщили, что имеют запасы дизтоплива
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. По состоянию на 27 января 2017 г. ПАО "Укрзализныця" имеет запас топлива на 8 суток стабильной работы. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе УЗ.
"По состоянию на 27 января 2017 г. ПАО "Укрзализныця" имеет запас топлива на 8 суток стабильной работы", - отметили в компании.
Также, в пресс-службе УЗ добавили, что в ближайшие дни запас будет пополнен на 4 000 тонн, что обеспечивает железнодорожные перевозки в течение 5 дней.
Напомним, ранее министр инфраструктуры заявлял, что "Укрзализныця" имеет топлива только на 2-6 суток работы.
Также напомним, "Укрзализныця" планирует установить бесплатный Wi-Fi на всех вокзалах.