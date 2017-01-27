В "Укрзалізниці" повідомили, що мають запаси дизпалива

“Станом на 27 січня 2017 року ПАТ "Укрзалізниця“ має запас палива на 8 діб стабільної роботи”, — зазначили в компанії.

Також, у прес-службі УЗ додали, що найближчими днями запас буде поповнено на 4 тисячі тонн, що забезпечує залізничні перевезення упродовж 5 днів.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури заявляв, що “Укрзалізниця” має палива лише на 2-6 діб роботи.

Також нагадаємо, “Укрзалізниця” планує встановити безкоштовний Wi-Fi на всіх вокзалах.