В "Укрзалізниці" повідомили, що мають запаси дизпалива
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Станом на 27 січня 2017 року ПАТ “Укрзалізниця” має запас палива на 8 діб стабільної роботи. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі УЗ.
“Станом на 27 січня 2017 року ПАТ "Укрзалізниця“ має запас палива на 8 діб стабільної роботи”, — зазначили в компанії.
Також, у прес-службі УЗ додали, що найближчими днями запас буде поповнено на 4 тисячі тонн, що забезпечує залізничні перевезення упродовж 5 днів.
Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури заявляв, що “Укрзалізниця” має палива лише на 2-6 діб роботи.
Також нагадаємо, “Укрзалізниця” планує встановити безкоштовний Wi-Fi на всіх вокзалах.