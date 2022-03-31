В "Укрзализныце" обнародовали график эвакуационных рейсов на 31 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. "Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов на 31 марта, включая международные рейсы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".
Эвакуационные поезда на 31 марта
Краматорск:
13:00 - №282/281 Краматорск - Львов
16:00 - №284/283 Краматорск - Львов
Другие:
14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
16:10 - 7931 Покровск - Днепр
23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
Международные эвакуационные рейсы на 31 марта
Польша:
07:10 - 35/36 Львов - Пшемысль*
08:30 - 715/716 Киев - Пасс-Винница* (11:25) - Пшемысль*
10:30 - 901/902 Днепр - Хелм *(билеты оформлять в ст. Ягодин)
17:02 - 814/813 Львов - Хелм
18:22 - 35/36 Одесса - Пшемысль*
19:13 - 67/68-910/909 Киев - Варшава/Киев - Хелм*
* Билеты в продаже
Словакия:
11:35 № 8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице *(прибытие 13:49)
16:50 № 961 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице* (прибытие 18:13)
* Билеты в продаже
Венгрия:
В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп - Захонь*
12:30 №33 Мукачево - Будапешт*
16:30 №32521 Мукачево - Будапешт*
* Билеты в продаже
Чехия:
12:00 №911 Мостиска 1 - Богумин
Румыния:
23:23 Одесса - Измаил - Исакча (Румыния)
Австрия:
14:07 №749/750 Киев - Львов (21:00) - Вена