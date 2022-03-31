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Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
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В "Укрзализныце" обнародовали график эвакуационных рейсов на 31 марта

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. "Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов на 31 марта, включая международные рейсы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".

В "Укрзализныце" обнародовали график эвакуационных рейсов на 31 марта

Эвакуационные поезда на 31 марта

Краматорск:

13:00 - №282/281 Краматорск - Львов

16:00 - №284/283 Краматорск - Львов

Другие:

14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая

16:10 - 7931 Покровск - Днепр

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

Международные эвакуационные рейсы на 31 марта

Польша:

07:10 - 35/36 Львов - Пшемысль*

08:30 - 715/716 Киев - Пасс-Винница* (11:25) - Пшемысль*

10:30 - 901/902 Днепр - Хелм *(билеты оформлять в ст. Ягодин)

17:02 - 814/813 Львов - Хелм

18:22 - 35/36 Одесса - Пшемысль*

19:13 - 67/68-910/909 Киев - Варшава/Киев - Хелм*

* Билеты в продаже

Словакия:

11:35 № 8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице *(прибытие 13:49)

16:50 № 961 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице* (прибытие 18:13)

* Билеты в продаже

Венгрия:

В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп - Захонь*

12:30 №33 Мукачево - Будапешт*

16:30 №32521 Мукачево - Будапешт*

* Билеты в продаже

Чехия:

12:00 №911 Мостиска 1 - Богумин

Румыния:

23:23 Одесса - Измаил - Исакча (Румыния)

Австрия:

14:07 №749/750 Киев - Львов (21:00) - Вена

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