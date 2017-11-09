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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 82162 просмотра

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13:46 • 87555 просмотра

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В "Укртрансбезопасности" назвали причину роста смертности на дорогах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Количество дорожно-транспортных происшествий, травматизма и смертности на дорогах выросли после введения моратория на проверки бизнеса. Об этом в эфире одного из украинских радиостанций заявил глава "Укртрансбезопасности" - Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк, передает УНН.

"Сейчас есть мораторий на проверки. Чтобы нашим инспекторам выйти на лицензионную проверку данного предприятия, нужно соответствующее разрешение Государственной регуляторной службы. Если то или иное предприятие часто нарушает законодательство, то мы обращаемся к ДРС, а она дает разрешение или не дает разрешение на соответствующую проверку. У нас есть вся материально-техническая, документальная база, я говорю о действующем законодательстве, и когда мы анализируем последние годы, особенно 2015-2016 год - количество ДТП снизилось. Только приняли мораторий в 2017 году, и я вижу, что снова ростет количество дорожно-транспортных происшествий, рост травматизма, рост смертности", - пояснил он.

Снятие запрета на проверки бизнеса улучшит качество транспорта и безопасность транспорта, убежден М.Ноняк.

"Если мораторий будет снят, и не будет продолжаться в течение 2018 года, то я убежден, что мы выйдем на плановые проверки рядов субъектов хозяйствования, и лишим их лицензии. Эта ситуация будет влиять на всех перевозчиков, они будут добросовестно относиться к своей деятельности, к безопасности при перевозке пассажиров. Когда мы выйдем с лицензионной проверкой, а этот перевозчик может иметь 50 маршрутов, и у него может остановиться все предприятие, то он тогда может подумать: нарушать закон или нет, как оказывать услуги и так далее", - пояснил он.

Напомним, мораторий на проверки бизнеса действует с августа 2014 года. Эксперты утверждают, что он себя не оправдал и привел к потере государственного контроля над многими сферами жизнедеятельности.

За отмену моратория на проверки выступили уже четыре ведомства страны - Минприроды, ГСЧС, Госпродпотребслужба и МЭРТ. Минприроды, в частности, ожидает, что снятие моратория позволит им лишить лицензий псевдоутилизаторов токсичных отходов.

Украинские Национальные Новости

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