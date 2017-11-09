В “Укртрансбезпеці” назвали причину зростання смертності на дорогах

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кількість дорожньо-транспортних пригод, травматизму та смертності на дорогах зросли після впровадження мораторію на перевірки бізнесу. Про це в ефірі однієї із українських радіостанцій заявив голова "Укртрансбезпеки" — Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк, передає УНН.

"Зараз є мораторій на перевірки. Щоб нашим інспекторам вийти на ліцензійну перевірку даного підприємства, потрібен відповідний дозвіл Державної регуляторної служби. Якщо те чи інше підприємство часто порушує законодавство, то ми звертаємось до ДРС, а вона дає дозвіл, або не дає дозвіл на відповідну перевірку. У нас є вся матеріально-технічна, документальна база, я говорю про чинне законодавство, і коли ми аналізуємо останні роки, особливо 2015-2016 рік – кількість транспортних пригод знизилась. Тільки прийняли мораторій в 2017 році, і я бачу, що знову піднімається кількість дорожньо-транспортних пригод, ріст травматизму, ріст смертності", - пояснив він.

Зняття заборони на перевірки бізнесу покращить якість транспорту та безпеку транспорту, переконаний М.Ноняк.

"Якщо мораторій буде знятий, і не буде продовжуватися протягом 2018 року, то я переконаний, що ми вийдемо на планові перевірки рядів суб’єктів господарювання, і позбавимо їх ліцензії. Ця ситуація впливатиме на всіх перевізників, вони будуть сумлінніше ставитись до своєї діяльності, до безпеки в перевезенні пасажирів. Коли ми вийдемо з ліцензійною перевіркою, а цей перевізник може мати 50 маршрутів, і в нього може зупинитись все підприємство, то він тоді може подумати: порушувати закон чи ні, як надавати послуги і так далі", - пояснив він.

Нагадаємо, мораторій на перевірки бізнесу діє з серпня 2014 року. Експерти стверджують, що він себе не виправдав та призвів до втрати державного контролю над багатьма сферами життєдіяльності.

За скасування мораторію на перевірки виступили вже чотири відомства країни - Мінприроди, ДСНС, Держпродспоживслужба і МЕРТ. Мінприроди, зокрема, очікує, що зняття мораторію дозволить їм позбавити ліцензій псевдоутилізаторів токсичних відходів.

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