В Укрпочте заверили, что коронавирус не распространяется через товары из Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Нет никаких доказательств, которые бы свидетельствовали, что товары из Китая несут риск распространения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Укрпочты.
"О вспышках коронавируса в Китае. Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для международной торговли и перемещения товаров через границы. Мы следим за ситуацией и находимся на постоянной связи с Минздравом в Украине и нашими партнерами в Китае. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Также в Укрпочте попросили доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию.
Напомним, по информации Министерства здравоохранения, по состоянию на 27 января нет ни одного подтвержденного случая нового коронавируса 2019-nCoV в Украине.