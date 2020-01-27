В Укрпошті запевнили, що коронавірус не поширюється через товари з Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Немає жодних доказів, які б свідчили, що товари з Китаю несуть ризик поширення коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Укрпошти.
"Щодо спалахів коронавірусу в Китаї. Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не вводить ніяких заборон для міжнародної торгівлі та переміщення товарів через кордони. Ми слідкуємо за ситуацією і знаходимося на постійному зв'язку з МОЗ в Україні та нашими партнерами в Китаї. Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
Також в Укрпошті попросили довіряти тільки офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію.
Нагадаємо, за інформацією Міністерства охорони здоров’я, станом на 27 січня немає жодного підтвердженого випадку нового коронавірусу 2019-nCoV в Україні.