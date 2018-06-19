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В Укргидрометцентре предупредили об экстремальной пожарной опасности

В Укргидрометцентре предупредили об экстремальной пожарной опасности

Киев  •  УНН

 • 8410 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Синоптики предупредили о пожарной опасности в юго-восточной и левобережной части Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

“19-22 июня в южной, восточной части, Кировоградской и Днепропетровской областях, 21-22 июня и в Сумской и Полтавской областях чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности”, — говорится в сообщении.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, в каких регионах наблюдается засуха. Отсутствие дождей усложнило работу аграриев и усилило пожарную опасность. Ситуация остается напряженной во многих районах Херсонской, Николаевской, Одесской, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, где дождей было немного, а то и вовсе не было.

Напомним, 18 июня на стеклозаводе в Ровенской области вспыхнул пожар. Двумя днями ранее, 16 июня, пожар произошел на пшеничном поле в Днепропетровской области.

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