В Укргидрометцентре предупредили об экстремальной пожарной опасности

“19-22 июня в южной, восточной части, Кировоградской и Днепропетровской областях, 21-22 июня и в Сумской и Полтавской областях чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности”, — говорится в сообщении.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, в каких регионах наблюдается засуха. Отсутствие дождей усложнило работу аграриев и усилило пожарную опасность. Ситуация остается напряженной во многих районах Херсонской, Николаевской, Одесской, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, где дождей было немного, а то и вовсе не было.

Напомним, 18 июня на стеклозаводе в Ровенской области вспыхнул пожар. Двумя днями ранее, 16 июня, пожар произошел на пшеничном поле в Днепропетровской области.