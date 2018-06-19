В Укргідрометцентрі попередили про екстремальну пожежну небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Синоптики попередили про пожежну небезпеку в південно-східній та лівобережній частині України. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
“19-22 червня у південній, східній частині, Кіровоградській та Дніпропетровській областях, 21-22 червня і у Сумській та Полтавській областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки”, — йдеться у повідомленні.
Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, в яких регіонах спостерігається засуха. Відсутність дощів ускладнила роботу аграріїв та посилила пожежну небезпеку. Ситуація залишається напруженою у багатьох районах Херсонської, Миколаївської, Одеської, Донецької, Луганської, Харківської областей, де дощів було небагато, або навіть зовсім не було.
Нагадаємо, 18 червня на склозаводі у Рівненській області спалахнула пожежа. Двома днями раніше, 16 червня, пожежа сталася на пшеничному полі на Дніпропетровщині.