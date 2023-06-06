В Укргидроэнерго сообщили, когда ожидается пик разлива воды из Каховского водохранилища

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"Пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидаем к утру 7 июня. Далее произойдет стабилизация уровня воды. Через 4-5 дней вода начнет спадать", - сообщил Сирота.

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Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.