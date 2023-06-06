В Укргидроэнерго сообщили, когда ожидается пик разлива воды из Каховского водохранилища
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидается к утру 7 июня, передает УНН со ссылкой на Укргидроэнерго.
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"Пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидаем к утру 7 июня. Далее произойдет стабилизация уровня воды. Через 4-5 дней вода начнет спадать", - сообщил Сирота.
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Дополнение
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