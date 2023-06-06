В Укргідроенерго повідомили, коли очікується пік розливу води з Каховського водосховища
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив, що пік розливу води з Каховського водосховища очікується до ранку 7 червня, передає УНН із посиланням на Укргідроенерго.
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"Пік розливу води з Каховського водосховища очікуємо до ранку 7 червня. Далі відбудеться стабілізація рівня води. Через 4-5 днів вода почне спадати", - повідомив Сирота.
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Доповнення
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