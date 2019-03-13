В "Укрэнерго" разработали систему киберзащиты

"Укрэнерго" разработала Концепцию развития кибербезопасности компании на 2019-2023 годы. В ее основе - анализ текущего состояния информационной безопасности в "Укрэнерго", собственный опыт и опыт мировых лидеров в области киберзащиты и информационных технологий, прежде всего Израиля", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в составе концепции в целом 30 проектов. Среди них: создание защищенной транспортной сети предприятия для безопасного взаимодействия с внешним миром, организация защищенной базовой инфраструктуры и центров обработки данных, а также создание Операционного центра безопасности и профессионального обучения персонала. Реализация самых важных из них запланирована уже в 2019-2020 гг.

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В "Укрэнерго" отметили, что реализация проекта уже начата. В частности, создается Операционный центр безопасности (SOC) с собственным инструментарием и системой сбора и анализа инцидентов информбезопасности. Также начат процесс физического разделения сетей на корпоративную и технологическую.

Как сообщал УНН, Минфин проведет проверку корпоративного управления "Укрэнерго".