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В "Укрэнерго" разработали систему киберзащиты

В "Укрэнерго" разработали систему киберзащиты

Киев  •  УНН

 • 9699 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. В "Укрэнерго" разработали Концепцию развития кибербезопасности компании на ближайшие 4 года. Об этом сообщается на сайте НЭК "Укрэнерго", передает УНН.

"Укрэнерго" разработала Концепцию развития кибербезопасности компании на 2019-2023 годы. В ее основе - анализ текущего состояния информационной безопасности в "Укрэнерго", собственный опыт и опыт мировых лидеров в области киберзащиты и информационных технологий, прежде всего Израиля", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в составе концепции в целом 30 проектов. Среди них: создание защищенной транспортной сети предприятия для безопасного взаимодействия с внешним миром, организация защищенной базовой инфраструктуры и центров обработки данных, а также создание Операционного центра безопасности и профессионального обучения персонала. Реализация самых важных из них запланирована уже в 2019-2020 гг.

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В "Укрэнерго" отметили, что реализация проекта уже начата. В частности, создается Операционный центр безопасности (SOC) с собственным инструментарием и системой сбора и анализа инцидентов информбезопасности. Также начат процесс физического разделения сетей на корпоративную и технологическую.

Как сообщал УНН, Минфин проведет проверку корпоративного управления "Укрэнерго".

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