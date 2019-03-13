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В "Укренерго" розробили систему кіберзахисту

В "Укренерго" розробили систему кіберзахисту

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. В "Укренерго" розробили Концепцію розвитку кібербезпеки компанії на найближчі 4 роки. Про це повідомляється на сайті НЕК "Укренерго", передає УНН.

"Укренерго" розробила Концепцію розвитку кібербезпеки компанії на 2019-2023 роки. В її основі – аналіз поточного стану інформаційної безпеки в "Укренерго", власний досвід та досвід світових лідерів у галузі кіберзахисту й інформаційних технологій, перш за все Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у складі концепції загалом 30 проектів. Серед них: створення захищеної транспортної мережі підприємства для безпечної взаємодії з зовнішнім світом, організація захищеної базової інфраструктури та центрів обробки даних, а також створення Операційного центру безпеки та професійного навчання персоналу. Реалізація найвагоміших з них запланована вже у 2019-2020 рр.

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В "Укренерго" зазначили, що реалізацію проекту вже розпочато. Зокрема, створюється Операційний центр безпеки (SOC) з власним інструментарієм та системою збору та аналізу інцидентів інформбезпеки. Також розпочато процес фізичного розділення мереж на корпоративну та технологічну.

Як повідомляв УНН, Мінфін проведе перевірку корпоративного управління "Укренерго".

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