Мінфін проведе перевірку корпоративного управління "Укренерго"

"Такий аналіз дозволить відзначити сильні та виявити слабкі сторони корпоративного управління компанії, визначити ключові перешкоди та ризики, а також спрогнозувати тенденції для подальшого розвитку не тільки "Укренерго", але й електроенергетичного комплексу в цілому", - прокоментувала Міністр фінансів України Оксана Маркарова.

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У міністерстві додали, ОЕСР проаналізує структуру управління компанії, рівень розкриття фінансової та нефінансової інформації, взаємовідносини з державою, передумови, стан реформування корпоративного управління "Укренерго" та ключові проблеми і виклики. За основу буде взято Керівництво ОЕСР з корпоративного управління, яке визнано світовим стандартом з реформування управління в державному секторі.

"За результатами аналізу Мінфін, Мінекономрозвитку та "Укренерго" отримають рекомендації, які стануть основою для подальшого успішного реформування "Укренерго". Це дозволить сформувати новий рівень корпоративного управління, а Мінекономрозвитку планує розробити політику власності для "Укренерго", щоби забезпечити прозорість діяльності за світовими стандартами", - додали у відомстві.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України отримало право на управління державним підприємством "НЕК "Укренерго"



