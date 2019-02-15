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Мінфін проведе перевірку корпоративного управління "Укренерго"

Мінфін проведе перевірку корпоративного управління "Укренерго"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Міністерство фінансів України та Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) за підтримки Мінекономрозвитку проведуть дослідження системи корпоративного управління "Укренерго". Про це повідомляє прес-центр Міністерства фінансів України, передає УНН.

"Такий аналіз дозволить відзначити сильні та виявити слабкі сторони корпоративного управління компанії, визначити ключові перешкоди та ризики, а також спрогнозувати тенденції для подальшого розвитку не тільки "Укренерго", але й електроенергетичного комплексу в цілому", - прокоментувала Міністр фінансів України Оксана Маркарова.

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У міністерстві додали, ОЕСР проаналізує структуру управління компанії, рівень розкриття фінансової та нефінансової інформації, взаємовідносини з державою, передумови, стан реформування корпоративного управління "Укренерго" та ключові проблеми і виклики. За основу буде взято Керівництво ОЕСР з корпоративного управління, яке визнано світовим стандартом з реформування управління в державному секторі.

"За результатами аналізу Мінфін, Мінекономрозвитку та "Укренерго" отримають рекомендації, які стануть основою для подальшого успішного реформування "Укренерго". Це дозволить сформувати новий рівень корпоративного управління, а Мінекономрозвитку планує розробити політику власності для "Укренерго", щоби забезпечити прозорість діяльності за світовими стандартами", - додали у відомстві.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України отримало право на управління державним підприємством "НЕК "Укренерго"

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