Минфин проведет проверку корпоративного управления "Укрэнерго"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Министерство финансов Украины и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при поддержке Минэкономразвития проведут исследования системы корпоративного управления "Укрэнерго". Об этом сообщает пресс-центр Министерства финансов Украины, передает УНН.
"Такой анализ позволит отметить сильные и выявить слабые стороны корпоративного управления компании, определить ключевые препятствия и риски, а также спрогнозировать тенденции для дальнейшего развития не только "Укрэнерго", но и электроэнергетического комплекса в целом", - прокомментировала Министр финансов Украины Оксана Маркарова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Укрэнерго" переподчинили Минфину
В министерстве добавили, ОЭСР проанализирует структуру управления компании, уровень раскрытия финансовой и нефинансовой информации, взаимоотношения с государством, предпосылки, состояние реформирования корпоративного управления "Укрэнерго" и ключевые проблемы и вызовы. За основу будет взят Руководство ОЭСР по корпоративному управлению, которое признано мировым стандартом по реформированию управления в государственном секторе.
"По результатам анализа Минфин, Минэкономразвития и "Укрэнерго" получат рекомендации, которые станут основой для дальнейшего успешного реформирования "Укрэнерго". Это позволит сформировать новый уровень корпоративного управления, а Минэкономразвития планирует разработать политику собственности для "Укрэнерго", чтобы обеспечить прозрачность деятельности по мировым стандартам", - добавили в ведомстве.
Напомним, Министерство финансов Украины получило право на управление государственным предприятием "НЭК" Укрэнерго "