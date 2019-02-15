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Актуальное
Минфин проведет проверку корпоративного управления "Укрэнерго"

Минфин проведет проверку корпоративного управления "Укрэнерго"

Киев  •  УНН

 • 8643 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Министерство финансов Украины и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при поддержке Минэкономразвития проведут исследования системы корпоративного управления "Укрэнерго". Об этом сообщает пресс-центр Министерства финансов Украины, передает УНН.

"Такой анализ позволит отметить сильные и выявить слабые стороны корпоративного управления компании, определить ключевые препятствия и риски, а также спрогнозировать тенденции для дальнейшего развития не только "Укрэнерго", но и электроэнергетического комплекса в целом", - прокомментировала Министр финансов Украины Оксана Маркарова.

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В министерстве добавили, ОЭСР проанализирует структуру управления компании, уровень раскрытия финансовой и нефинансовой информации, взаимоотношения с государством, предпосылки, состояние реформирования корпоративного управления "Укрэнерго" и ключевые проблемы и вызовы. За основу будет взят Руководство ОЭСР по корпоративному управлению, которое признано мировым стандартом по реформированию управления в государственном секторе.

"По результатам анализа Минфин, Минэкономразвития и "Укрэнерго" получат рекомендации, которые станут основой для дальнейшего успешного реформирования "Укрэнерго". Это позволит сформировать новый уровень корпоративного управления, а Минэкономразвития планирует разработать политику собственности для "Укрэнерго", чтобы обеспечить прозрачность деятельности по мировым стандартам", - добавили в ведомстве.

Напомним, Министерство финансов Украины получило право на управление государственным предприятием "НЭК" Укрэнерго "

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