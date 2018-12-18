"Укренерго" перепідпорядкували Мінфіну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Кабінет міністрів України оприлюднив розпорядження про передачу цілісного майнового комплексу ДП “НЕК “Укренерго” із сфери управління Міненерговугілля до сфери управління Міністерства фінансів. Про це йдеться у розпорядженні уряду від 14 листопада 2018 року № 1001-р, передає УНН.
“Передати цілісний майновий комплекс державного підприємства “Національна енергетична компанія „Укренерго“ (код згідно з ЄДРПОУ 00100227) із сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості до сфери управління Міністерства фінансів”, — йдеться у тексті документу.
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Згідно з розпорядженням, майно, яке забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні мережі, що перебувають на балансі державного підприємства “Укренерго”, закріплюються за акціонерним товариством на праві господарського відання, та не підлягають відчуженню.
Нагадаємо, 22 листопада 2017 року уряд погодив перетворення ДП “НЕК “Укренерго” у приватне акціонерне товариство. Відповідне розпорядження від 22 листопада 2017 року № 829-р.
Рішення прийняте на виконання Закону України “Про ринок електричної енергії”, яким Кабміну доручено провести корпоратизацію підприємства, що здійснює диспетчерське управління об’єднаною енергосистемою України та передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.
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В НАЕК “Укренерго” охарактеризували дане рішення як початок анбандлінгу.
“Перехід компанії від Міненерговугілля до Мінфіну означає завершення процедури анбандлінгу та корпоративної реформи „Укренерго“ у відповідності з українським законодавством та зобов’язаннями перед Енергетичним Співтовариством, а також є обов’язковою передумовою сертифікації „Укренерго“”, — повідомили у прес-службі НАЕК “Укренерго” на сторінці у Facebook.
Щодо сертифікації — мова йде про відповідність стандартам ENTSO-E (європейської мережі системних операторів передачі електроенергії). Сертифікат оператора мають підтвердити в Енергоспівтоваристві ЄС відповідно до Третього енергетичного пакету. Таку сертифікацію держкомпанія може отримати тільки після корпоратизації (реорганізації з унітарного підприємства в акціонерне товариство), впровадження наглядової ради, а також анбандлінгу.
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Анбандлінг — процедура розділення функцій транспортування, постачання і генерації електричної енергії, тобто проведення демонополізації енергетичного ринку.
Раніше “Нафтогаз” та “Магістральні газопроводи України” визначили кроки для проведення анбандлінгу до 1 січня 2020 року.