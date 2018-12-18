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"Укрэнерго" переподчинили Минфину

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Кабинет министров Украины обнародовал распоряжение о передаче целостного имущественного комплекса ГП “НЭК” Укрэнерго "из сферы управления Минэнергоугля в сферу управления Министерства финансов. Об этом говорится в распоряжении правительства от 14 ноября 2018 № 1001-р, передает УНН.

"Укрэнерго" переподчинили Минфину

“Передать целостный имущественный комплекс государственного предприятия „Национальная энергетическая компания „Укрэнерго“ (код согласно ЕГРПОУ 00100227) из сферы управления Министерства энергетики и угольной промышленности в сферу управления Министерства финансов“, — говорится в тексте документа.

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Согласно распоряжению, имущество, которое обеспечивает целостность объединенной энергетической системы Украины и диспетчерское (оперативное) управление, магистральные и межгосударственные электрические сети, находящиеся на балансе государственного предприятия „Укрэнерго“, закрепляются за акционерным обществом на праве хозяйственного ведения, но не подлежат отчуждению.

Напомним, 22 ноября 2017 года правительство согласовало преобразования ГП „НЭК“ Укрэнерго „в частное акционерное общество. Соответствующее распоряжение от 22 ноября 2017 года № 829-р.

Решение принято во исполнение Закона Украины “О рынке электрической энергии„, которым Кабмину поручено провести корпоратизацию предприятия, осуществляющего диспетчерское управление объединенной энергосистемой Украины и передачу электрической энергии магистральными и межгосударственными электрическими сетями.

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В НАЭК „Укрэнерго“ охарактеризовали данное решение как начало анбандлинга.

„Переход компании от Минэнергоугля в Минфин означает завершение процедуры анбандлинга и корпоративной реформы “Укрэнерго„ в соответствии с украинским законодательством и обязательствами перед Энергетическим Сообществом, а также является обязательным условием сертификации “Укрэнерго“”, - сообщили в пресс-службе НЭК “Укрэнерго” на странице в Facebook.

По сертификации — речь идет о соответствии стандартам ENTSO-E (европейской сети системных операторов передачи электроэнергии). Сертификат оператора должны подтвердить в Энергосообществе ЕС в соответствии с Третьим энергетическим пакетом. Такую сертификацию госкомпания может получить только после корпоратизации (реорганизации из унитарного предприятия в акционерное общество), внедрения наблюдательного совета, а также анбандлинга.

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Анбандлинг — процедура разделения функций транспортировки, поставки и генерации электрической энергии, то есть проведение демонополизации энергетического рынка.

Ранее “Нафтогаз” и “Магистральные газопроводы Украины” определили шаги для проведения анбандлинга до 1 января 2020 года.

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