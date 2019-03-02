В Украину завозят в пять раз больше маргарина, чем масла
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В январе в Украину было ввезено 90 тонн сливочного масла общей стоимостью 585 тыс. долл., что в денежном выражении в пять раз больше, чем масла, передает УНН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.
Так, в январе в Украину было поставлено 1,3 тыс. тонн маргарина общей стоимостью 3,2 млн долл.
Больше всего сливочного масла в Украину везут из Нидерландов (307 тыс. долл.), Германии (164 тыс. долл.) и Франции (57 тыс. долл.).
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Маргарин в Украину везут из Швеции (1,3 млн долл.), Турции (438 тыс. долл.) м Малайзии (250 тыс. долл.).
Как сообщал УНН, фальсификат на рынке сливочного масла составляет до 60%.