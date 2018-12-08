В Украину завозят мандарины по сомнительным сертификатами - эксперт

"Что там за продукция, мы не знаем. Сертификаты Египта - можно ли им доверять? Нет. А контрактуеться, прежде всего, продукция Египта, как дешевая, еще Турция. Иногда бывают другие страны. Поэтому, к сожалению, никто не знает , что мы едим ", - отметил эксперт.



По его словам, в Украину завозят ту продукцию, которую покупают украинцы. Украинцы покупают дешевое и ищут дешевое, поэтому, конечно, импортеры выбирают продукцию, что подешевле, а в Украине появляются производители, которые ранее не поставляли продукцию у нас.



При этом он добавил, что даже Испания может поставлять в Украину продукцию, которую по причинам несоответствующего качества сняли с реализации в ЕС.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, какой будет цена на мандарины под Новый год



В то же время председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Киева Олег Рубан заверил, что мандарины проходят проверку на границе на содержание вредных веществ, кроме того, на рынках, где работают ветеринарные лаборатории, осуществляется повторное лабораторное исследование. "Без документов о безопасности никакой субъект хозяйствования - гипермаркет, магазин - не берет продукты питания в оборот", - подчеркнул О.Рубан.



По его словам, в этом году жалоб от населения на качество мандаринов в Госпродпотребслужбу не поступало.



Напомним, проблема безопасности и качества продуктов питания в Украине актуальна в последние годы. Накануне зимних праздников украинцы будут покупать больше, а потому есть вероятность, что фальсификата и просто некачественных товаров больше.



Накануне Нового года в Украине на фоне ажиотажного спроса вырастут цены на основные продукты на продовольственных рынках, тогда как в супермаркетах можно будет закупить товары со скидками.