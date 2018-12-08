В Україну завозять мандарини за сумнівними сертифікатами – експерт

"Що там за продукція, ми не знаємо. Сертифікати Єгипту – чи можна їм довіряти? Ні. А контрактується, перш за все, продукція Єгипту, як найдешевша, ще є Туреччина. Іноді бувають інші країни. Тому, на жаль, ніхто не знає, що ми їмо", - зазначив експерт.



За його словами, В Україну завозять ту продукцію, яку купують українці. Українці купують найдешевше і шукають найдешевше, тому, звісно, імпортери обирають продукцію, яка є дешевшою, а в Україні з'являються виробники, які раніше не постачали продукцію до нас.



При цьому він додав, що навіть Іспанія може поставляти в Україну продукцію, яку з причин невідповідної якості зняли з реалізації в ЄС.



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У той же час голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Києва Олег Рубан завірив, що мандарини проходять перевірку на кордоні на вміст шкідливих речовин, крім того, на ринках, де працюють ветеринарні лабораторії, здійснюється повторне лабораторне дослідження. "Без документів про безпеку ніякий суб’єкт господарювання – гіпермаркет, магазин – не бере продукти харчування в обіг", - наголосив О.Рубан.



За його словами, цього року скарг від населення на якість мандаринів до Держпродспоживслужби не надходило.



Нагадаємо, проблема безпеки та якості продуктів харчування в Україні актуальна протягом останніх років. Напередодні зимових свят українці купуватимуть більше, а тому є вірогідність, що фальсифікату і просто неякісних товарів побільшає.



Напередодні Нового року в Україні на фоні ажіотажного попиту зростуть ціни на основні продукти на продовольчих ринках, тоді як в супермаркетах можна буде закупити товари зі знижками.