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В Украину временно запретили ввозить польскую говядину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 марта. УНН. В Украину от 15 февраля временно запрещен ввоз крупного рогатого скота (продукции и сырья из него) из Польши из-за обнаружения в стране случаев заражения животных коровьим бешенством. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в ответ на информационный запрос УНН.

"В связи с выявленной ГЭ КРС (губчатоподобная энцифалопатия крупного рогатого скота - ред.) в Республике Польша согласно официальному сообщению Всемирной организации по охране здоровья животных, Главным государственным ветеринарным инспектором Украины был введен запрет от 15.02.2019 № 602- 113-18 / 2481, согласно которому временно запрещен ввоз из Польши в Украину крупного рогатого скота, продукции и сырья из него", - говорится в сообщении.

К слову, в Госпродпотребслужбе заявили, что в Украине не регистрировалось случаев заболевания животных коровьим бешенством.

Напомним, в начале февраля 2019 года в Польше обнаружили случаи заражения коровьим бешенством.

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