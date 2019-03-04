В Украину временно запретили ввозить польскую говядину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Украину от 15 февраля временно запрещен ввоз крупного рогатого скота (продукции и сырья из него) из Польши из-за обнаружения в стране случаев заражения животных коровьим бешенством. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в ответ на информационный запрос УНН.
"В связи с выявленной ГЭ КРС (губчатоподобная энцифалопатия крупного рогатого скота - ред.) в Республике Польша согласно официальному сообщению Всемирной организации по охране здоровья животных, Главным государственным ветеринарным инспектором Украины был введен запрет от 15.02.2019 № 602- 113-18 / 2481, согласно которому временно запрещен ввоз из Польши в Украину крупного рогатого скота, продукции и сырья из него", - говорится в сообщении.
К слову, в Госпродпотребслужбе заявили, что в Украине не регистрировалось случаев заболевания животных коровьим бешенством.
Напомним, в начале февраля 2019 года в Польше обнаружили случаи заражения коровьим бешенством.