В Україну тимчасово заборонили ввозити польську яловичину

КИЇВ. 4 березня. УНН. В Україну від 15 лютого тимчасово заборонено ввезення великої рогатої худоби (продукції та сировини з неї) з Республіки Польща через виявлення в країні випадків зараження тварин коров'ячим сказом. Про це повідомили у прес-центрі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у відповідь на інформаційний запит УНН.