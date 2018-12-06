В Украину прибыла заместитель министра обороны США
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Заместитель министра обороны США Лаура Купер прибыла в Киев для проведения консультаций с украинскими чиновниками по модернизации украинских вооруженных сил и обсуждения неприемлемой и безрассудной агрессии России. Об этом сообщило посольство США в Киеве на свой странице в Twitter, передает УНН.
"Поздравляем замминистра обороны США Лауру Купер в Киеве, куда она прибыла для проведения консультаций с украинскими чиновниками по модернизации украинских вооруженных сил и обсуждения неприемлемой и безрассудной агрессии России", - говорится в сообщении.
Напомним, на полях 25-го Министерского заседания ОБСЕ (г. Милан, Италия) Министр Павел Климкин встретился с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини, где стороны обсудили совместные действия по усилению санкций против России.
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