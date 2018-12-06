В Украину прибыла заместитель министра обороны США

"Поздравляем замминистра обороны США Лауру Купер в Киеве, куда она прибыла для проведения консультаций с украинскими чиновниками по модернизации украинских вооруженных сил и обсуждения неприемлемой и безрассудной агрессии России", - говорится в сообщении.



Напомним, на полях 25-го Министерского заседания ОБСЕ (г. Милан, Италия) Министр Павел Климкин встретился с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини, где стороны обсудили совместные действия по усилению санкций против России.



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