В Україну прибула заступниця міністра оборони США
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Заступниця міністра оборони США Лаура Купер прибула до Києва для проведення консультацій з українськими високопосадовцями щодо модернізації українських збройних сил і обговорення неприйнятної та безрозсудної агресії Росії. Про це повідомило посольство США у Києві на свій сторінці у Twitter, передає УНН.
"Вітаємо заступницю міністра оборони США Лауру Купер в Києві, куди вона прибула для проведення консультацій з українськими високопосадовцями щодо модернізації українських збройних сил і обговорення неприйнятної та безрозсудної агресії Росії", - сказано у повідомлені.
Нагадаємо, на полях 25-го Міністерського засідання ОБСЄ (м. Мілан, Італія) Міністр Павло Клімкін зустрівся з Високим Представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федерікою Моґеріні, де сторони обговорили спільні дії щодо посилення санкцій проти Росії.
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