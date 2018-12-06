США закликає Росію негайно звільнити моряків та судна
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Речниця держдепартаменту США Газер Нойєрт разом з ЄС та іншими союзниками закликає Росію негайно звільнити українських моряків та судна. Про це Нойєрт написала у своєму Twitter, інформує УНН.
"Минуло понад 10 днів з моменту нападу Росії на українські кораблі та затримання 24 членів екіпажу у Чорному морі. Ми разом з ЄС та нашими союзниками закликаємо Росію негайно звільнити моряків та судна", - написала Нойєрт.
Нагадаємо, США та Європа можуть посилити санкції щодо Росії або запровадити нові санкції через захоплення українських моряків та суден у районі Керченської протоки.
Раніше Волкер уже закликав Європу розглянути посилення санкцій проти Росії.