США призывает Россию немедленно освободить моряков и судна
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Представитель госдепартамента США Газера Нойерт вместе с ЕС и другими союзниками призывает Россию немедленно освободить украинских моряков и судна. Об этом Нойерт написала в своем Twitter, передает УНН.
"Прошло более 10 дней с момента нападения России на украинские корабли и задержание 24 членов экипажа в Черном море. Мы вместе с ЕС и нашими союзниками призываем Россию немедленно освободить моряков и суда", - написала Нойерт.
Напомним, США и Европа могут усилить санкции в отношении России или ввести новые санкции из-за увлечения украинских моряков и судов в районе Керченского пролива.
Ранее Волкер уже призвал Европу рассмотреть ужесточение санкций против России.