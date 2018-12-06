США призывает Россию немедленно освободить моряков и судна

"Прошло более 10 дней с момента нападения России на украинские корабли и задержание 24 членов экипажа в Черном море. Мы вместе с ЕС и нашими союзниками призываем Россию немедленно освободить моряков и суда", - написала Нойерт.

Напомним, США и Европа могут усилить санкции в отношении России или ввести новые санкции из-за увлечения украинских моряков и судов в районе Керченского пролива.



Ранее Волкер уже призвал Европу рассмотреть ужесточение санкций против России.