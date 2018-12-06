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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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США призывает Россию немедленно освободить моряков и судна

Киев • УНН

 • 8439 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Представитель госдепартамента США Газера Нойерт вместе с ЕС и другими союзниками призывает Россию немедленно освободить украинских моряков и судна. Об этом Нойерт написала в своем Twitter, передает УНН.

США призывает Россию немедленно освободить моряков и судна

"Прошло более 10 дней с момента нападения России на украинские корабли и задержание 24 членов экипажа в Черном море. Мы вместе с ЕС и нашими союзниками призываем Россию немедленно освободить моряков и суда", - написала Нойерт.

Напомним, США и Европа могут усилить санкции в отношении России или ввести новые санкции из-за увлечения украинских моряков и судов в районе Керченского пролива.

Ранее Волкер уже призвал Европу рассмотреть ужесточение санкций против России.

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