В Украину прибыла новая партия Starlink
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram сообщил, что получил очередную партию Starlink от Илона Маска. Об этом информирует УНН.
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"Пока россия блокирует интернет-платформы, Украина все больше открывается для всего мира. Потому что на за нами правда. А правда всегда побеждает. Спасибо Илону Маску, правительству Польши и концерну ORLEN", - сообщил Михаил Федоров.
Напомним
Накануне Илон Маск направил в Украину солнечные батареи и генераторы для Starlink.
Первая партия Starlink от Илона Маска уже работает в Запорожье.