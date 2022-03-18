В Украину прибыла новая партия Starlink

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"Пока россия блокирует интернет-платформы, Украина все больше открывается для всего мира. Потому что на за нами правда. А правда всегда побеждает. Спасибо Илону Маску, правительству Польши и концерну ORLEN", - сообщил Михаил Федоров.

Напомним

Накануне Илон Маск направил в Украину солнечные батареи и генераторы для Starlink.

Первая партия Starlink от Илона Маска уже работает в Запорожье.