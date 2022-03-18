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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 51459 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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В Україну прибула нова партія Starlink

В Україну прибула нова партія Starlink

Київ • УНН

 • 133805 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram повідомив, що отримав чергову партію Starlink від Ілона Маска. Про це інформує УНН.

Цитата

"Поки росія блокує інтернет-платформи, Україна все більше відкривається для всього світу. Тому що на за нами правда. А правда завжди перемагає. Дякую Ілону Маску, Уряду Польщі та концерну ORLEN", - повідомив Михайло Федоров.

Нагадаємо

Напередодні Ілон Маск надіслав в Україну сонячні батареї та генератори для Starlink.

Перша партія Starlink від Ілона Маска вже працює в Запоріжжі.

Українські Національні Новини

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